Bulanık’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Bulanık’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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Bulanık’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar'ın kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program Bulanık Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet'in bağımsızlık mücadelesinin ardından millet egemenliğiyle taçlandığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının fedakarlıklarına dikkat çekti. Cumhuriyet'in eğitim, adalet ve eşit yurttaşlık ilkeleriyle herkese fırsat sunan büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Koşansu, özellikle çocukların ve gençlerin geleceğin inşasındaki önemini vurguladı. Cumhuriyet'i gelecek nesillere daha güçlü bir ülke olarak bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu belirten Koşansu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Öğrencilerin şiirler okuduğu ve çeşitli gösterilerle sahne aldığı program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıBulanıkYerelMuşSon Dakika

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