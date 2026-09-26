Buldan'da lösemi tedavisini tamamlayan öğrenciye polis Galatasaray forması hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buldan'da lösemi tedavisini tamamlayan öğrenciye polis Galatasaray forması hediye etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Buldan\'da lösemi tedavisini tamamlayan öğrenciye polis Galatasaray forması hediye etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisinin ardından sağlığına kavuşup okuluna dönen 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen'e moral ziyareti yaptı. Ziyarette Talha'ya ismi yazılı 10 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden okuluna dönen 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen'e sürpriz yaptı. Moral ziyaretinde duygusal anlar yaşayan Talha'ya ismi yazılı Galatasaray forması hediye edildi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden okuluna dönen Buldan Güngör Cerit İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen'i okulunda ziyaret etti. Tedavi sürecinin ardından yeniden arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Talha'ya, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından moral ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyarette Talha ile sohbet eden emniyet personelleri, kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti. Polis ekipleri, öğrenciye çok sevdiği ve isminin yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

Kaynak: İHA
GalatasarayLösemiLösemiHediyeBuldanSağlıkPolisYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 12:00:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Buldan'da lösemi tedavisini tamamlayan öğrenciye polis Galatasaray forması hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei