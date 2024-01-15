Buldan Süleymanlı Yayla Gölü kısmen buz tuttu

DENİZLİ - Denizli'de 1150 rakımlı Süleymanlı Yayla Gölü, gece saatlerinde düşen sıcaklık sonrası kısmen buz tuttu.

Kent merkezinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar yüksek kesimlerde ise eksi 10 derecelere kadar düştüğü görüldü. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Buldan Süleymanlı Yayla Gölü kısmen buz tuttu. Kuş cenneti olarak bilinen ve 1150 rakıma sahip yayla gölü bahar ve yaz aylarındaki güzelliğini kışın da korudu. Endemik türdeki bitkilerin bulunduğu yayla gölünün buz tutmasıyla bazı doğaseverler bölgedeki hayvanlara yem bıraktı.

Kış aylarında bölgedeki hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını ve bu sebeple kendilerinin farklı zaman dilimlerinde yem bırakmaya geldiklerini ifade eden Hakan İbacık, "Yayla Gölümüz adeta cennetten bir köşe. İşlerimizden fırsat bulduğumuz zamanlarda Yayla Gölüne gelerek, gölün doğal güzelliklerinin keyfini çıkarıyoruz. Böyle zamanlarda ise ziyaretlerimizi daha da sıklaştırıyoruz. Kış aylarında yaban hayvanları, kuşlar ve ördekler yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bizler de arkadaşlarımızla onlara yiyecek desteği sağlıyoruz. Ben tüm doğaseverleri Yayla Gölümüzü kirletmeden ve doğaya zarar vermeden canlılara yaşam desteği vermeye davet ediyorum" dedi.