 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Buldan Süleymanlı Yayla Gölü Kısmen Buz Tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Buldan Süleymanlı Yayla Gölü Kısmen Buz Tuttu

Denizli'de 1150 rakımlı Süleymanlı Yayla Gölü, gece saatlerinde düşen sıcaklık sonrası kısmen buz tuttu. Buldan Süleymanlı Yayla Gölü, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmiştir. Yayla gölü, endemik bitkilerin bulunduğu bir kuş cenneti olarak bilinmektedir. Kış aylarında bölgedeki hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını ifade eden doğaseverler, yayla gölüne yem bırakmaktadır.

Buldan Süleymanlı Yayla Gölü Kısmen Buz Tuttu
15.01.2024 - 23:03,  Güncelleme: 23:08
Abone Ol

Buldan Süleymanlı Yayla Gölü kısmen buz tuttu

DENİZLİ - Denizli'de 1150 rakımlı Süleymanlı Yayla Gölü, gece saatlerinde düşen sıcaklık sonrası kısmen buz tuttu.

Kent merkezinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar yüksek kesimlerde ise eksi 10 derecelere kadar düştüğü görüldü. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Buldan Süleymanlı Yayla Gölü kısmen buz tuttu. Kuş cenneti olarak bilinen ve 1150 rakıma sahip yayla gölü bahar ve yaz aylarındaki güzelliğini kışın da korudu. Endemik türdeki bitkilerin bulunduğu yayla gölünün buz tutmasıyla bazı doğaseverler bölgedeki hayvanlara yem bıraktı.

Kış aylarında bölgedeki hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını ve bu sebeple kendilerinin farklı zaman dilimlerinde yem bırakmaya geldiklerini ifade eden Hakan İbacık, "Yayla Gölümüz adeta cennetten bir köşe. İşlerimizden fırsat bulduğumuz zamanlarda Yayla Gölüne gelerek, gölün doğal güzelliklerinin keyfini çıkarıyoruz. Böyle zamanlarda ise ziyaretlerimizi daha da sıklaştırıyoruz. Kış aylarında yaban hayvanları, kuşlar ve ördekler yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bizler de arkadaşlarımızla onlara yiyecek desteği sağlıyoruz. Ben tüm doğaseverleri Yayla Gölümüzü kirletmeden ve doğaya zarar vermeden canlılara yaşam desteği vermeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Denizli, Buldan, Hayvanlar, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buldan Süleymanlı Yayla Gölü Kısmen Buz Tuttu - Son Dakika


00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Son Dakika
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 00:47:50. #1.13#
SON DAKİKA: Buldan Süleymanlı Yayla Gölü Kısmen Buz Tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement