Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi'ni ziyaret etti

20.04.2022 12:40

Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi'ni ziyaret etti Hasan Azis: "Gördüğüm en güzel panoramik müze" Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendisini ziyarete gelen Bulgaristan'ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat ve HÖH...

Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi'ni ziyaret etti

Hasan Azis: "Gördüğüm en güzel panoramik müze"

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendisini ziyarete gelen Bulgaristan'ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat ve HÖH Kırcaali Milletvekili Pavlin Krastev'i Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan dünyanın tam panoramik en büyük müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Bulgaristan'ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat ve HÖH Kırcaali Milletvekili Pavlin Krastev, müze içerisinde adeta tarihi bir yolculuğa çıktı. Misafirlerine ilk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloların bulunduğu sergi alanını gezdiren Başkan Dündar, müzenin sanatsal ve mimari özellikleri hakkında bilgiler verdi. Daha sonra fetih gününün canlandırıldığı 42 metre açıklığındaki dev kubbe bölümüne çıkan ve gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Bulgaristan heyeti, Bursa'nın fethini adeta yeniden yaşamış gibi hissettiklerini söyledi.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ilk defa ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini ifade etti. Osmangazi Belediyesi ve Kırcaali Belediyesi'nin çok uzun zamandır kardeş belediye olduğunu belirten Hasan Azis, "Bu eser için dünyada gördüğüm en güzel ve en gerçekçi unsurları bünyesinde barındıran müze diyebilirim. Bursa'da yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızdan Fetih Müzesi'nin çok güzel olduğunu duyuyordum. Bu eserle ilgili gurur duyuyorlar. Mustafa Dündar Başkanımızı böyle önemli bir eseri Bursa'ya kazandırdığı için tebrik ediyorum. Bizler de Bulgaristan'da çok büyük bir cami projesini hayata geçirdik. Balkanların en güzel camilerinden bir tanesi oldu. Bu caminin yapımında Bursa'dan çok büyük destek aldık. Mustafa Dündar Başkanımız ile birlikte emeği geçen tüm Bursalılara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi'ni ziyaret etti
Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi'ni ziyaret etti
Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi'ni ziyaret etti
Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi'ni ziyaret etti

YORUMLAR
500
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bulgaristan'dan silah yardımı istedi Açıklaması Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bulgaristan'dan silah yardımı istedi Açıklaması 62'lik atlet yarı maratona damga vurdu 62'lik atlet yarı maratona damga vurdu

Mustafa Dündar, Bulgaristan, Osmangazi, Kırcaali, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:58 İzmir'de sahte dekontu gerçek sanan talihsiz adam otomobilini dolandırıcılara kaptırdı!
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:53:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement