Bungalov Ev Taşıyan Tır Tünelde Takıldı - Son Dakika
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Yerel

Bungalov Ev Taşıyan Tır Tünelde Takıldı

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Sinop'ta bungalov ev taşıyan tır, tünel girişine takıldı; yol trafiğe kapandı.

07.11.2024 00:07
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Bungalov ev taşıyan tır, tünel girişine takıldı

SİNOP - Sinop'ta bungalov ev taşıyan tır, geçmeye çalıştığı tünelin girişine takıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sinop- Samsun Yolu Çiftlik tüneli mevkiinde meydana geldi. Üzerinde bungalov ev taşıyan 34 KZ 6191 plakalı tır Çiftlik Tüneli'ne girdiği esnada üzerindeki bungalov ev tünelin girişine takıldı. Yol trafiğe kapandı. Tünel girişine takılan tırın polis ekipleri kontrolünde geri geri gitmesi sağlandı. Daha sonra tırın üstündeki bungalov evin çatı kısmı sökülerek tekrardan tünelden geçmesi denendi. Bungalov evin çatı kısmı söküldüğü halde tünelden geçemeyen tır servis yolundan yoluna devam etti. Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bungalov Ev Taşıyan Tır Tünelde Takıldı - Son Dakika

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