Bünyan\'da sokak hayvanlarına mama desteği

Soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde Bünyan Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı.

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler; hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan can dostlar için belirlenen noktalara mama bırakarak destek sağladı. Yapılan çalışmayla sokak hayvanlarının kış şartlarında daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri amaçlandı. Bünyan Belediyesi yetkilileri; sokak hayvanlarının her şartta yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, can dostların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - KAYSERİ