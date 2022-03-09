Bünyan'da depo ve stoklar incelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bünyan'da depo ve stoklar incelendi

09.03.2022 15:48
Bünyan'da depo ve stoklar incelendi

Bünyan protokolü, zincir marketlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyatlardaki etiket ve kasa uyumu, fahiş fiyat ve gramaj kontrolleri yaparak depo ve stoklarda incelemede bulundu.

Bünyan protokolü, zincir marketlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyatlardaki etiket ve kasa uyumu, fahiş fiyat ve gramaj kontrolleri yaparak depo ve stoklarda incelemede bulundu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan zincir marketlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyatlardaki etiket ve kasa uyumu, fahiş fiyat ve gramaj kontrolleri yaparak depo ve stoklarda incelemede bulundu.

Gerçekleştirilen detaylı denetim sonrası açıklama yapan Başkan Altun, "İçerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte denetimlerimizi sıklaştırarak ivedilikle incelemeler yapıyoruz. Denetimlerimizi sürdürerek yağ stokçuluğuna, haksız kazanca, fahiş fiyatlara ve halkımızın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Yaptığım denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Zincir marketlere ve esnaflarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bünyan'da depo ve stoklar incelendi
Bünyan'da depo ve stoklar incelendi

YORUMLAR
500
Edremit zabıtadan stok yağ denetimi Edremit zabıtadan stok yağ denetimi Düzce'de market denetimleri sürüyor Düzce'de market denetimleri sürüyor

Bünyan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Özkan Altun, Bünyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bünyan'da depo ve stoklar incelendi - Son Dakika


Son Dakika
15:49 Ukrayna'dan acı görüntü! Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:56:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bünyan'da depo ve stoklar incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement