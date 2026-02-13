Bünyan'da şiddetli rüzgârın izleri hızla silindi - Son Dakika
Bünyan'da şiddetli rüzgârın izleri hızla silindi

Bünyan\'da şiddetli rüzgârın izleri hızla silindi
13.02.2026 23:19  Güncelleme: 23:22
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, olumsuzluklara yol açarken, belediye ekipleri hasar tespit çalışmaları yaparak durumlara müdahale etti. Başkan Selahattin Metin, ekiplerin can ve mal güvenliğini önceliklendirdiğini belirtti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bazı bölgelerde olumsuzluklara yol açarken, Bünyan Belediyesi ekipleri meydana gelen hasar ve risk oluşturan durumlara kısa sürede müdahale ederek gerekli çalışmaları tamamladı.

Bünyan'da etkisini gösteren rüzgar sonrası sahaya çıkan belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutarak oluşan zararların giderilmesi için yoğun mesai harcadı. Risk teşkil eden alanlarda anlık tespitler yapılırken, tehlike arz eden unsurlar ortadan kaldırıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, belediye ekiplerinin süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçemizin bazı noktalarında olumsuzluklar yaşanmıştır. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde sahaya inerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmiştir. Her şartta hemşehrilerimizin yanında olmaya, ilçemizde huzur ve güven ortamını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

