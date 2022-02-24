Bünyan'da tarihi ve kültürel miraslar incelendi - Son Dakika
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Bünyan'da tarihi ve kültürel miraslar incelendi

24.02.2022 11:14
Bünyan'da tarihi ve kültürel miraslar incelendi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde önemli tarihi ve kültürel miraslarda incelemelerde bulunuldu.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde önemli tarihi ve kültürel miraslarda incelemelerde bulunuldu.

İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Özkan Altun ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Şükrü Dursun, ilçenin önemli tarihi ve kültürel mirasları olan konakta, papaz çeşmesinde, tarihi hamam ve eski yapıtlar bulunan mezarlıkta incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulunan heyet; miraslara sahip çıkmak ve yeniden ayağa kaldırmak amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Bünyan'da tarihi ve kültürel miraslar incelendi
Bünyan'da tarihi ve kültürel miraslar incelendi

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Özkan Altun, Hisarcık, Kayseri, Bünyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bünyan'da tarihi ve kültürel miraslar incelendi - Son Dakika


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