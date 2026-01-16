Bünyan'da yeni hükümet konağı için inceleme - Son Dakika
Bünyan'da yeni hükümet konağı için inceleme

Bünyan\'da yeni hükümet konağı için inceleme
16.01.2026 13:09  Güncelleme: 13:12
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde eski Devlet Hastanesi alanında yapılacak yeni Hükümet Konağı projesi için incelemeler yapıldı. Proje, modern kamu hizmetlerinin tek çatı altında sunulmasını hedefliyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yıkımı devam eden eski Devlet Hastanesi alanında hayata geçirilmesi planlanan yeni Hükümet Konağı projesiyle ilgili incelemelerde bulunuldu.

İncelemelere Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, ilçe siyasi parti başkanları ve yönetimleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; yapılması planlanan yeni Hükümet Konağı'nın ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirterek, proje kapsamında kaymakamlık, adliye, askerlik şubesi, emniyet müdürlüğü, ilçe tapu müdürlüğü ve SGK İlçe Müdürlüğü'nün tek çatı altında, modern ve vatandaş odaklı bir yapıda hizmet vereceğini ifade etti. Başkan Metin, bu önemli yatırımın Bünyan'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek; "Başta MHP Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir ile MHP Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy olmak üzere, katkı ve destek sunan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Yeni Hükümet Konağı projesinin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yeni Hükümet Konağı'nın tamamlanmasıyla birlikte kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulmasının hedeflendiği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

