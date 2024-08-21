Bünyan Devlet Hastanesi, Yeni Binasıyla Hizmete Girdi

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2021 yılında yeni binasıyla hizmete giren Bünyan Devlet Hastanesi uzman hekim kadrosuyla hastalara cevap verirken, merkezde oluşan sağlık yükünü azaltıyor. Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır, "Hastanemiz mevcut hekim kadrosuyla bütün hastalara cevap verecek nitelikte" dedi.

Sağlıkta dönüşüm programı 2021 yılında yeni yüzüyle hizmet sunmaya başlayan Bünyan Devlet Hastanesi modern yapısı ve bünyesinde barındırdığı kapsamlı sağlık hizmetleriyle bölgede yaşayan vatandaşların yanı sıra il merkezinden ve farklı bölgelerden başvuran hastalara şifa dağıtıyor. 75 yataklı Bünyan Devlet Hastanesi'nde farklı poliklinik hizmeti, ameliyathane, yoğun bakım yatağı, hemodiyaliz ünitesi acil müşahede yatağının yanı sıra fizik tedavi ünitesi ve evde sağlık hizmetlerini bünyesinde barındırmakta. Bünyan Devlet Hastanesi verdiği hizmetlerle sağlıkta yükü azaltıyor.

"Hastanemiz mevcut hekim kadrosuyla bütün hastalara cevap verecek nitelikte"

Hastane hakkında bilgi veren Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır, "2021 yılında inşaat tamamlandı. Bununla birlikte 75 yataklı bir devlet hastanesi oldu. Hastanemiz tüm donanımlara sahip. Mevcut hekim kadrosuyla bütün hastalara cevap verecek nitelikte. İkinci basamak bir hastanemiz var. İkinci basamak hastanelerde hangi tür hastalar değerlendiriliyorsa hepsine bakıyoruz. Burada acil servisimiz, acil uzman kadrosuyla çalışıyor. Daha sonra ameliyathane hizmetlerimiz, yoğun bakım hizmetlerimiz aynı zamanda diyaliz hizmetlerimiz mevcut. Burada ultrason, tomografi, kemik dansitometri, mamografi hizmetlerimizi çok fazla sıra beklemeden gerçekleştirilebilmekte. Bununla ilgili olarak endoskopi ve kolonoskopi hizmetlerimiz başvurulduğu takdirde yaklaşık 1 hafta içerisinde gerçekleştirilebilmekte. Tüm hekim kadromuzla ve mevcut donanımımızla vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bölgede Akkışla, Sarıoğlan, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ilçelerimizden hastaları karşılıyoruz. Hastalarımıza cevap veriyoruz. Aynı zamanda şehir merkezlerinden de buraya tercihler oluyor. Hastanemizde hekim kadrosu olarak donanımlıyız" dedi.

Bünyan Devlet Hastanesi'nde şifa buldu

Bünyan Devlet Hastanesi'nde diz ameliyatı olarak sağlığına kavuşan Yusuf Berat Kabak, " Kayseri'den Bünyan Devlet Hastanesi'ne geldim. Diz kapağımın kenarlarında ağrı vardı. Onun için doktora başvurduk. Sonra ameliyat oldum. Şu anda kendimi iyi hissediyorum ancak bacağımda çok az bir ağrı var. Doktorlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Benim için çok uğraştılar" ifadelerini kullandı.

Yusuf Berat'ın annesi ise "Biz Kayseri'den geliyoruz. Oğlumun ameliyatı burada gerçekleşti. Ali hocamız gerçekten çok ilgili bir doktor. Allah bütün çalışanlardan razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz. Ameliyatımızda çok iyi geçti. Korktuğum gibi olmadı. Biz ilk kez Bünyan Devlet Hastanesi'ne gelerek, Ali hocama muayene olduk. Onun sayesinde hastaneyi tanıdık diyebilirim. Biz Kayseri Şehir Hastanesi'nde başka bir doktorun kontrolündeydik. Ali hocamı duyarak, Bünyan Devlet Hastanesi'ne geldik. Ameliyat dediğinde de hiç tereddütsüz ameliyata 'tamam' dedik. Çok güzel bir hastane. Doktorumuzdan da hastane çalışanlarından da yönetimden de memnun kaldık" şeklinde konuştu. - KAYSERİ