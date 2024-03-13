Burak Okuyucu, Azerbaycan\'da yılın en iyi fotoğrafçısı ödülü aldı

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Erzurumlu fotoğrafçı Burak Okuyucu'nun meslek aşkı ve işine verdiği değer kendisine uluslararası bir ödül getirdi.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü Meridian Park'ta düzenlenen yılın en iyileri ödül gecesinde fotoğraf dalında Burak Okuyucu Azerbaycan'da yılın en iyi fotoğrafçısı ödülüne layık görüldü.

Bakü'de bulunduğu süre zaafında protokol fotoğrafçısı olarak verilen görevle katıldığı bir çok programlarda çektiği fotoğraflarla katılımcıların memnuniyetini ve sempatisini kazanan Okuyucu Azerbaycan'ın önde gelen firmalarından Nice Group Şirketler topluluğu tarafından düzenlenen gecede 300 katılımcı arasında Azerbaycan'da yılın fotoğrafçısı ödülü ve diploması takdim edildi.

Çektiği doğa etkinlik fotoğraflarıyla dikkat çeken okuyucu Esenyurt Belediyesi ve Fatih Belediyesinde yapmış olduğu protokol fotoğrafçılığı yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir çok programda da protokol fotoğrafçılığı yaptı. - ERZURUM