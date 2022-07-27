Orman yangınına müdahale eden GAÜN personelleri ödüllendirildi - Son Dakika
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Orman yangınına müdahale eden GAÜN personelleri ödüllendirildi

27.07.2022 14:40
Orman yangınına müdahale eden GAÜN personelleri ödüllendirildi

Burç ormanlarında çıkan yangına ilk müdahale yapan GAÜN personeli, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından belge verilerek ödüllendirildi.

Burç ormanlarında çıkan yangına ilk müdahale yapan GAÜN personeli, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından belge verilerek ödüllendirildi.

GAÜN Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Burç ormanlarında çıkan yangına müdahale eden personeline teşekkür ederek, özverili çabalarından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özaydın, " Personelimiz yangın haberini alır almaz olay yerine itikal ederek hızlı bir şekilde yangına müdahale etti ve büyümeden kontrol altına aldılar. Yangın gerideyken önceden arkadaşlarımız ağaçları ve yerleri sulayarak yangının ilerlemesini durdurdu. Bu bilinçli yapılan eylem belki de bizi bir faciadan kurtardı. Ayrıca orman yangınlarına müdahale etmek milli bir görevdir ve arkadaşlarımızda o görevi başarılı bir şekilde yerine getirdi. Doğal yaşam alanımızı korumak için yangın söndürmeye giden tüm personele teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Personele belgelerini Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Prof. Dr. Ayşe Balat, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Musa Budak, Genel sekreter yardımcıları, Nuh okumuş ve Mehmet Fatih Evyapan takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orman yangınına müdahale eden GAÜN personelleri ödüllendirildi - Son Dakika

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