Burdur\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

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Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Milletvekilleri Prof. Dr. Adem Korkmaz, İzzet Akbulut, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay İlhan Gökoğlan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, polisler, askerler ve öğrenciler katıldı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı P. Kom. Albay İlhan Gökoğlan ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri yarın düzenlenecek etkinliklerle devam edeceği bildirildi. - BURDUR