Burdur'da 400 Milyon Liralık İçme Suyu Projesi Elektrik Aboneliği Engeline Takıldı

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentin içme suyu altyapısını güçlendirecek yaklaşık 400 milyon liralık projenin, terfi istasyonu için elektrik aboneliği verilmemesi nedeniyle ilerleyemediğini açıkladı.

Ercengiz, yaklaşık 400 milyon liralık içme suyu projesinin, terfi istasyonu için elektrik aboneliği alınamaması nedeniyle geciktiğini aktararak, bürokratik engellerin aşılması için çözüm arayışını sürdüreceklerini belirtti. Ercengiz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Burdur'da kamu kurumu olarak kamunun kurallarını aşamıyoruz ve bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 400 milyona mal edeceğimiz içme suyu projemize elektrik abonesi alamayacağımızı öğrendik. Şaka gibi değil mi? Gerekçe tarım arazisi üzerine yapılan terfi istasyonunun tarım dışı kullanım izninin olmaması… Yani yıllar önce İlbank tarafından projelendirilmiş ve imalatı yapılmış bir yapının öncesinde aboneliği de bulunan ve hatta arazi sahibinden muvafakatı da alınarak talep edilen güçlendirme ve yeni aboneliğe izin verilmemiştir."

Sonuç olarak; bir belediye halkına yalnızca içme suyu getirme maksatla talep ettiği aboneliği alamamaktadır. Yıllardır içme suyu havzamızda kaçak yüzlerce binlerce sondaja abonelik veren kurum Burdur Belediyesi'ne öncesinde de sahip olduğu aboneliği vermemektedir. Yaptığımız görüşmelerde EPDK tarafından yayınlanan genelge gerekçe gösterilmiş ve kurumumuz bir başka kamu kurumuna yönlendirerek adeta bugün git yarın gel muamelesiyle muhatap bırakılmıştır.

Bizler bugüne kadar tüm kamu kurumlarına her zaman kolaylık sağladık ve sağlayacağız ancak gelinen durumu da tüm yurttaşlarımızla paylaşmak isteriz. Elbette çözüm için tüm yolları arayacağız ancak ne kadar zorluklarla mücadele ettiğimizi de bilmenizi istiyoruz."