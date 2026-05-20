Burdur'da Aile Evi Ateşe Verildi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da yaklaşık 10 gün önce park halindeki taksiyi taksiye binerek, bir süre kullanan şahıs, bu kez ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Olay sonrası kaçmaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Burdur'da Menderes Mahallesi 2. Küme Evleri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen günlerde durak önünde park halinde bulunan bir taksiye binerek, kullanmaya başlayan ve yakalanmasının ardından akıl sağlığının belirlenmesi amacıyla 3 hafta boyunca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözetim altına alınmasına karar verilen H.H.K, bugün ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yanan evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Evi ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçmaya çalışan H.H.K, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ilk olarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından polis merkezine götürülen H.H.K. hakkında işlem başlatıldı.