Burdur'da Bayram Sertcan'ı bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

Yerel

(BURDUR)- Burdur'da Bayram Sertcan'ı (76) bıçaklayarak öldüren ve eşi Zehra Sertcan'ı (67) ağır yaralayan Ayhan Ulu'nun (42) yargılanmasına devam edildi. Sertcan çiftinin oğlu Osman Sertcan, "Duruşmanın akışı nasıl gider bilmiyorum ama hep beraber bekleyip göreceğiz. Bundan sonrasına artık hakimler karar verecek. Türk adaletine güveniyoruz. Her ihtiyaçlarını görüyordu, çocuklarını gördüğü zaman harçlık veriyordu, dondurma alıyordu. Böyle bir şey yapmasına mana bulamıyorum. Bu kadar canilik olamaz" dedi.

Burdur'da 30 Ekim 2023 tarihinde Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve giderek Bayram Sertcan'ı bıçakla öldüren ve eşi Zehra Sertcan'ı yaralayan Ayhan Ulu hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan 15 yıla, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ayhan Ulu, Zehra-Bayram Sertcan çiftinin çocukları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Ayhan Ulu'nun eşi Ayten Ulu ve sanık avukatı SEGBİS aracılığıyla mahkemeye katıldı.

Bayram Sertcan'ın yurt dışında yaşayan oğlu Osman Sertcan, "Sanıktan şikayetçiyim. Olay tarihinde yurt dışında olduğum için olaydan bilgim yok. Babam kimseye tokat atmaz, zorba değildir. Olay günü olayda kullanılan bıçak bizim bıçağımız değildir. Sanık yalan beyanda bulunuyor. Hatta sanığın eve geldiği anda ben babamla telefonda görüşüyordum. Zil çaldı. Telefonda konuşurken zilin sesinin duydum. Daha sonra görüşürüz diyerek telefonu kapattık. Sanığın eşi tutuklanma anında polislere 'beni de mi kumar borcu yüzünden alıyorsunuz' demiş. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Sertcan çiftinin kızı Arzu Özçoban, "Sanığın eşi babamın evine sürekli temizliğe geldi. Her gelişinde evden bir şeyler istediği için annem onun eve gelmesini istememişti. Sanığın beyanları çelişkilidir. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum"

Sanığın eşi Ayten Ulu da SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Olayla ilgili hiç bir bilgim yok. Olaydan üç yıl önce bir arkadaşımla temizlik yapmıştık. Olay tarihinde bir kafede aşçı olarak çalışıyordum. Olay tarihinden 3 ay önce evlerine gittim. Bayram amca bize bahçedeki odunları vermişti. Eşim 2-3 saat boyunca o odunları el arabasıyla evimize taşıdı. Evlerine girmedik. Sadece bahçedeki odunları aldık. Eşim odunların karşılığında Bayram amcaya bahçeye beton dökeyim dedi. Eşimin kasten öldürmek amacıyla oraya gittiğini düşünmüyorum. İş için gittiğini düşünüyorum. Eşim haftada bir kez iddia oynar. Onun dışında kumar borcu yoktur. Olay günü elindeki yara izini görmedim. Olaydan bir gün sonra gördüm. Sorduğumda da iş yerinde teneke kestiğini söyledi. Evde kan izi görmedim. Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum."

Sanık Ayhan Ulu ise "Soruşturma aşamasında baskı ve yönlendirme altında ifade verdim. Kolluk görevlileri delil toplamada özen göstermedi. Suçta kullanılan bıçağın yerini söylememe rağmen 'önemli değil' dediler. Evde para ve altın ele geçirilmişti. Bu eşyaların akıbetinin öğrenilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihi erteledi.

"Bu kadar canilik olamaz"

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Sertcan çiftinin oğlu Osman Sertcan, "Duruşmanın akışı nasıl gider bilmiyorum ama hep beraber bekleyip göreceğiz. Bundan sonrasına artık hakimler karar verecek. Türk adaletine güveniyoruz. Her ihtiyaçlarını görüyordu, çocuklarını gördüğü zaman harçlık veriyordu, dondurma alıyordu. Böyle bir şey yapmasına mana bulamıyorum. Bu kadar canilik olamaz. Ailemize yıldırım gibi düştü. Böyle bir şey olamaz" dedi.