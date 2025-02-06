Burdur'da Deprem Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Burdur'da Deprem Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Burdur\'da Deprem Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Burdur Valiliği ve AFAD, 6 Şubat deprem yıl dönümü için sergi düzenledi, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

06.02.2025 16:35
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Burdur Valiliği ve AFAD tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü çerçevesinde fotoğraf ve malzeme sergisi düzenlendi. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına ait fotoğrafların ve kullanılan ekipmanların yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde afet bilincini artırmak ve arama kurtarma faaliyetlerine dikkat çekmek amacıyla bir fotoğraf ve malzeme sergisi düzenledi. Sergide deprem bölgelerinde görev yapan AFAD ekiplerinin çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflar yer alırken, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar da ziyaretçilere tanıtıldı. Depremin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren fotoğraflar, afet sonrası devletin ve ekiplerin müdahale sürecini de detaylı bir şekilde ortaya koydu.

Açılışta konuşan Vali Baydar Bilgihan, "Deprem gerçeği ile yaşamak zorundayız. Bu tür etkinlikler, afetlere karşı bilinçlenmemiz açısından büyük önem taşıyor. Şehirdeki yapı stokunun gözden geçirilmesi ve afet farkındalığının artırılması için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Vali Bilgihan, meydanda bulunan TMMOB tarafından açılan fotoğraf sergisini de ziyaret ederek, mühendislerden bilgi aldı.

AFAD yetkilileri, serginin afetlere karşı bilinç oluşturmak ve afet sonrası müdahale süreçlerine dair farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Ziyaretçiler AFAD personelinden malzemeler hakkında bilgi alırken, sergide yer alan fotoğraflar da büyük ilgi gördü.

Serginin açılışına Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, İl AFAD Müdürü Teymen Şimşek, kurum müdürleri, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Deprem Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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