Burdur'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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Yerel

Burdur'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2'ye Yükseldi

Burdur\'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2\'ye Yükseldi

Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası fenalaşan ve Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen hastalardan 88 yaşındaki Saniye Aksöz de hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 2'ye çıkarken, 31 hastanın tedavisi sürüyor. Aksöz'ün cenazesi Burdur'da defnedilecek.

29.05.2024 12:02
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Burdur'da 25 Mayıs günü diyaliz tedavisinin ardından fenalaşınca hastaneye geri dönen, buradan da Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen hastalardan 88 yaşındaki Saniye Aksöz de hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 2'ye çıkarken, 31 hastanın tedavisi sürüyor.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14'ü ise entübe edilmişti.

Olay sonrası ambulans ile Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alınıp entübe edilen hastalardan Saniye Aksöz (88) de bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Dün ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde entübe edilip tedavisi süren Mustafa Demir hayatını kaybetmişti.

Saniye Aksöz'ün cenazesinin Burdur merkez Kozluca köyünde defnedileceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Burdur'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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