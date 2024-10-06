Burdur'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Burdur'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Burdur\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Burdur'da, Gazze işgalinin 1. yılı anısına İsrail aleyhine protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

06.10.2024 20:42
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Burdur'da İsrail'in Gazze'yi işgalinin 1'inci yıl dönümünde protesto yürüyüşü düzenlendi.

Burdur'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Köprübaşı mevkiinde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüş ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından STK'lar adına konuşan Burdur Kudüs Platformu Sözcüsü Oktay Akgün, "Siyonist İsrail, Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor" dedi.

Akgün, "Uluslararası sistem ahlaken, fikren, fiilen çökmüştür. Uluslararası kurumlar çökmüştür. Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında savunmasız bir şekilde beklemektedir. Katil Netanyahu yönetimindeki siyonist İsrail, 7 Ekim tarihinden bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katletti. 97 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Bugün Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndan sesimizi yükseltiyoruz. Diyoruz ki Filistin özgür oluncaya dek bizler buradayız" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası yapılan duaların ardından kalabalık dağıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Cumhuriyet Meydanı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Filistin, İsrail, burdur, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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