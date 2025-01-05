Burdur'da Kanalizasyon Çalışmalarında İnsani Kemikler Bulundu - Son Dakika
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Burdur'da Kanalizasyon Çalışmalarında İnsani Kemikler Bulundu

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Burdur'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğretmenevi bahçesinde kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Eski Burdur Belediye Başkanı, kemiklerin bulunduğu yerin geçmişte Rum mezarlığı olabileceğini belirtti.

05.01.2025 17:14  Güncelleme: 18:19
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Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR)- Burdur'da Öğretmenevi bahçesinde çevre düzenlemesi yapan İl Özel İdare ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğretmenevinin bahçesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmalarında insan kemikleri bulundu. Kazı çalışması sırasında kemikleri fark eden ekipler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı.

Burdur tarihi üzerine araştırma gerçekleştiren eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, kemiklerin bulunduğu yerin geçmişte bir Rum mezarlığı olabileceğini söyledi.

Akkaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 25- 30 sene önce Burdur'daki mezarlıkları araştırırken Rum ve Ermenilere ait mezarların nerede olduğunun araştırması içerisine girdik. Mübadele ile Rumlar, Burdur'dan 20 ile 22 yılları arasında ayrılmışlar. Bunlar buraların kadim azınlığı. Müslüman Türkler buraya gelmeden önce onların yaşadığı bir yer. Onların bir mezarlıklarının olması lazım. Dolayısıyla bunu yaşlılara sordum ve yaşlılar da Rum mezarlığının bu çevrede olduğunu söylediler. Yine de araştırma içerisindeydik. Buradan bu mezarların çıkması daha önceki tezi kuvvetlendirdiğini ve buranın bir Rum mezarlığı olduğunu tahmin etmekteyim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Kanalizasyon Çalışmalarında İnsani Kemikler Bulundu - Son Dakika

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