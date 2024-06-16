Burdur'da Kurban Bayramı namazı eda edildi

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Burdur'da protokol ve vatandaşlar Ulu Camii'de bayram namazı kıldı. Bayramlaşmanın ardından çorba ikram edildi.

Burdur'da protokol üyeleri ve vatandaşlar, bayram namazı için Ulu Camii'de bir araya geldi. Ulu Camii'de kılınan namazın ardından dualar edilip, toplu halde bayramlaşma töreni yapıldı. Törenin ardından konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz, "Tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi minnet ile yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Ulu Camii'deki bayramlaşma törenine; AK Parti Milletvekili Adem Korkmaz, Garnizon Komutanı Tank Alb. Şengezer Şimşek, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - BURDUR