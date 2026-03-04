Burdur'da Polisin "Dur" İkazına Uymayarak Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Polisin "Dur" İkazına Uymayarak Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

04.03.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur’da plakasını bezle kapatarak trafikte seyrettiği sırada polisin “dur” ihtarına uymayan ve bir otomobile çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Burdur'da plakasını bezle kapatarak trafikte seyrettiği sırada polisin "dur" ihtarına uymayan ve bir otomobile çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi'nde plakasını bezle kapattığı motosikletiyle seyir halinde olan Eray Rahman Özdemir (20), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bir süre polis ekiplerinden kaçan sürücü, Şehit Kalmaz Caddesi'nde ters yöne girdi. Ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, İ.H. yönetimindeki 15 LC 424 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Eray Rahman Özdemir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Eray Rahman Özdemir ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Özdemir, tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Burdur, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da Polisin 'Dur' İkazına Uymayarak Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
DEM Parti’nin adı değişiyor Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı DEM Parti'nin adı değişiyor! Grup Başkanvekili masadaki isimleri saydı
Netanyahu, Trump’ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi
Okan Buruk, Juventus’ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray’a gelir misin Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?
İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM’den uyarı geldi İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi

13:56
Hamaney’in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 14:03:42. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Polisin "Dur" İkazına Uymayarak Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.