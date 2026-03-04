Burdur'da Polisin "Dur" İkazına Uymayarak Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Burdur'da plakasını bezle kapatarak trafikte seyrettiği sırada polisin "dur" ihtarına uymayan ve bir otomobile çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi'nde plakasını bezle kapattığı motosikletiyle seyir halinde olan Eray Rahman Özdemir (20), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bir süre polis ekiplerinden kaçan sürücü, Şehit Kalmaz Caddesi'nde ters yöne girdi. Ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, İ.H. yönetimindeki 15 LC 424 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Eray Rahman Özdemir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Eray Rahman Özdemir ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Özdemir, tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.