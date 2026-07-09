Burdur'da uyuşturucu ticareti yapan öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da uyuşturucu ticareti yapan öğretmen tutuklandı

09.07.2026 16:47
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Daha önce uyuşturucu suçundan ihraç edilen öğretmen M.I, ticaret suçlamasıyla yakalandı.

(BURDUR)- Haber: Muhammet Fatih Başcı

Burdur'da, daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen M.I, bu kez uyuşturucu ticareti suçlamasıyla düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonda toplam 16 bin 765 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirilirken, M.I. ile bir şüpheli tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen M.I. (36), R.Ş. (20) ve E.A. isimli 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, M.I'nın üzerinden ve evinden 3 bin 317 kullanımlık, R.Ş'nin üzerinden ve ikametinden ise 13 bin 448 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.I, R.Ş. ve E.A, sağlık kontrollerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.I. ve R.Ş, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.A. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da uyuşturucu ticareti yapan öğretmen tutuklandı - Son Dakika

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