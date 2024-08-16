Burdur İl Jandarma Komutanlığı\'na yeni atama yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Karar ile birlikte Burdur İl Jandarma Komutanlığı görevine Kıdemli Albay Mehmet Balcı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir çok atama gerçekleştirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Güder, Jandarma Komutanlığı Emrine atanırken, Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Balcı, Burdur İl Jandarma Komutanlığı görevine getirildi. - BURDUR