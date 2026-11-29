Gazze Şeridi'nde üç yıllık bir aradan sonra, İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazları arasında tekvandoya yeniden başlayan Filistinli çocuklar, her türlü imkansızlığa karşın şampiyonluk hayalleri kuruyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle binlerce bina yıkılırken, siviller yaşamlarını sürdürebilmek için ağır insani koşullarla mücadele ediyor. Evlerini, okullarını ve sosyal yaşam alanlarını yitiren Filistinliler, günlük hayatın en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor. Saldırıların büyük yıkıma neden olduğu bölgede çocuklar da eğitimden spora kadar hayatlarının birçok alanından yoksun kalıyor. Bu ağır koşullara karşın bölgedeki kimi çocuklar, yarım kalan hayallerine tekrar tutunmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureij Mülteci Kampı'nda, yıkılmış evlerin enkazları arasında oluşturulan küçük bir alanda Filistinli çocuklar, üç yıllık aranın ardından tekvando antrenmanlarına yeniden başladı. Uygun spor salonu ve koruyucu ekipmandan yoksun olan çocuklar, tüm imkansızlıklara rağmen sporla buluşup şampiyonluk hayallerini sürdürmeye çalışıyor.

"Her türlü zor şarta ve kaynak eksikliğine rağmen spora dönmeye karar verdik"

Antrenör Mahmud el-Karnaz, çocukların tekvandoya yeniden dönebilmesi amacıyla antrenmanları yeniden başlattı. İsrail saldırılarının yalnızca antrenmanları durdurmakla kalmadığını belirten el-Karnaz, saldırıların aynı zamanda spor kulüplerinin ve tekvando salonlarının büyük bir kısmını yıktığını, çok sayıda sporcunun hayatını kaybetmesine, bazılarının ise yaralanmasına yol açtığını söyledi. Savaştan önce Gazze Şeridi'ndeki çeşitli spor kulüplerinde görev yapan ve Filistin milli takımına sporcular yetiştiren el-Karnaz, "Her türlü zor şarta ve kaynak eksikliğine rağmen spora dönmeye karar verdik. Koruyucu ekipmanımız, antrenman minderlerimiz ve spor salonumuz yok. Sevdiğimiz sporu yapabilmek için gereken en temel ihtiyaçlardan bile yoksunuz Bu yer Sarı Hat'a yakın ve bölgenin tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ancak elimizden gelen her şeyi yapmaya karar verdik. Hem antrenörler hem de sporcular olarak hayallerimizi gerçekleştirmeye kararlıyız ve saldırıların bu sporla olan bağımızı sona erdirmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"Böylece dünya, Gazze'den bir kız çocuğunun karşılaştığı tüm zor şartlara rağmen hayalini gerçekleştirebileceğini görebilir"

6 yaşından bu yana tekvando ile ilgilenen ve antrenmanlara geri dönen 14 yaşındaki Gazal el-Karnaz, "Çocukluğumdan beri tekvandoyu seviyorum ve düzenli olarak yapardım. Ancak savaş her şeyi tamamen durdurdu. Geri dönmeye karar verdiğimde kulüp, antrenman salonu, takım ve bana yardımcı olabilecek kaynakların hiçbirini bulamadım. Yine de enkazların arasında antrenman yapmak anlamına gelse bile geri dönmeye karar verdim. Hayalim bir şampiyon olmak ve Filistin'i temsil etmek. Böylece dünya, Gazze'den bir kız çocuğunun karşılaştığı tüm zor şartlara rağmen yıkılmış evlerin enkazları arasından hayalini gerçekleştirebileceğini görebilir" diye konuştu.

Gazal el-Karnaz, spor kuruluşlarına ve ilgili kurumlara koruyucu ekipman ile uygun bir antrenman salonu sağlanması çağrısında bulunarak, "Destek almayı, koruyucu ekipmanların ve bir spor salonunun bize sağlanmasını umuyoruz. Gerekli kaynaklar olmadan ilerleyemeyiz veya performansımızı geliştiremeyiz. Antrenman yapmaya devam etmek ve sonunda şampiyonalara katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.