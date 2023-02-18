Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu - Son Dakika
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Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu

18.02.2023 15:41

Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu Burgazada'dan Büyükada'ya giden bir yolcu vapurunun dümeni kilitlendi.

Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu

İSTANBUL - Burgazada'dan Büyükada'ya giden bir yolcu vapurunun dümeni kilitlendi. Denizin ortasında sabit bir şekilde kalan vapurun yolcuları başka bir vapura tahliye edildi. Olay nedeniyle vapurdaki yolcular kısa süreli panik yaşadı.

Burgazada'dan kalkarak Heybeliada- Büyükada'ya doğru seyir halinde olan 'Moda' isimli bir yolcu vapurunun dümeni kilitlendi. Vapurun yardım çağrısı üzerine olay yerinden geçmekte olan Fahri Korutürk isimli bir vapur, yolcuların tahliyesi için dümeni kilitlenen vapurun yanına yanaştı. Yolcular, Fahri Korutürk isimli vapura tahliye edildi. Olay nedeniyle, dümeni kilitlenen vapurda bulunan yolcular kısa süreli panik yaşarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA
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Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu

Fahri Korutürk, Büyükada, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burgazada'da dümeni kilitlenen yolcu vapuru paniğe neden oldu - Son Dakika
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