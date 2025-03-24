Burgulu İlkokulu'nda Öğrencilere Bayram Hediyeleri - Son Dakika
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Burgulu İlkokulu'nda Öğrencilere Bayram Hediyeleri

Burgulu İlkokulu\'nda Öğrencilere Bayram Hediyeleri

Diyadin'in Burgulu İlkokulu'nda öğrenciler, bayram hediyeleriyle mutlu bir gün geçirdi.

24.03.2025 10:38
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Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Burgulu İlkokulu'nda eğitim gören çocuklar, gönderilen hediyelerle mutlu bir gün yaşadı.

Bayramlık hediyeler, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık tarafından öğrencilere ulaştırıldı. Küçük çocukların yüzlerini güldüren bu anlamlı hediyeleşme, okuldaki öğretmenler ve aileler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Öğretmenler, hayırseverlerin bu tür yardımsever yaklaşımlarının hem öğrencilere hem de eğitim camiasına olumlu bir motivasyon sağladığını vurguladı. Ayrıca yapılan bu desteklerin, öğrencilere yalnızca maddi anlamda değil, aynı zamanda manevi olarak da güç verdiğini ve eğitimlerine olan bağlılıklarını artırdığını belirtti. Öğretmenler, çocukların bu ilgi ve destek sayesinde daha çok motive olduklarını, derslerine daha fazla odaklandıklarını ve başarıya ulaşma yolunda kendilerine olan güvenlerinin güçlendiğini ifade etti.

Toplumun bu tür dayanışma örnekleri sergilemesinin öğrencilerin eğitim hayatına ciddi anlamda pozitif katkı sunduğunu belirten yetkililer, bu hediyelerin yalnızca bir bayram sevinci değil, aynı zamanda geleceğin inşasında önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Burgulu İlkokulu'nda yaşanan bu güzel etkinlik, hem çocukların yüzlerinde sıcak bir tebessüm bıraktı hem de onların başarısını destekleme konusunda bir farkındalık oluşturdu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burgulu İlkokulu'nda Öğrencilere Bayram Hediyeleri - Son Dakika

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