Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Börezli Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Börezli Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Börezli Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Börezli Mahallesi'nde yapılan projeleri yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Deveciler, mahalledeki yeni sosyal alanın hayırlı olmasını dilerken, katılımcı yönetim anlayışının önemine vurgu yaptı.

20.01.2025 21:02  Güncelleme: 21:04
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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Börezli Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette, belediyenin hayata geçirdiği Burhaniye Belediyesi Börezli Çay Bahçesi ve Meydan Düzenlemesi projeleri yerinde incelendi.

Başkan Deveciler, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, onların talep ve önerilerini dinledi. "İlçemizin her bir mahallesine dokunarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz." diyen Deveciler, Börezli Mahallesi'ne kazandırılan yeni sosyal alanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının önemine vurgu yapan Başkan Deveciler, Burhaniye'nin gelişimi için tüm vatandaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette bulunan diğer isimler arasında Belediye Başkan Vekili Osman Akkoç, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli ile Börezli Mahalle Muhtarı Güler Yavuz yer aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Börezli Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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