Burhaniye Belediyesi Pelitköy Sahili\'nde Rekreasyon Alanı Oluşturdu

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Burhaniye Belediyesi, Pelitköy Sahili'nde Bağlarburnu ve Gadana mevkilerine 60 bin metrekare rekreasyon alanı kazandırdı. Zeytin ağaçlarının altında doğal sahil olanağını vatandaşlara sunan Burhaniye Belediyesi, binlerce turisti ilçede ağırlıyor.

Burhaniye Belediyesi, sahillerin yanı sıra yeşil alan ve sosyal donatılarla kente olan ilgiyi artırıyor. Sahilleri yalnız denize girmek için değil piknik, mesire ve donatı alanlarıyla da zenginleştiren Belediye, Öğretmenler Mahallesi'nde yaptığı sahil yolunu da Burhaniyelilerin hizmetine açtı. Yıllarca sahilin kapalı kalması ve tek taraflı trafiğin verdiği sıkıntıya kökten çözüm getiren ekipler, bin 500 metre uzunluğunda Öğretmenler sahil bandını parke taşlarla iki şeritli yola çevirip, bir şeritte de otopark alanları oluşturdu.

İlçenin sahillerini yürüyüş ve bisiklet yolları ile donatan çalışmalara da imza atan Burhaniye Belediyesi, Özgürlük ve Demokrasi Parkları başta olmak üzere ilçeye kısa zamanda 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.