Burhaniye Belediyesi Pelitköy Sahili'nde Rekreasyon Alanı Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burhaniye Belediyesi Pelitköy Sahili'nde Rekreasyon Alanı Oluşturdu

Burhaniye Belediyesi Pelitköy Sahili\'nde Rekreasyon Alanı Oluşturdu

Burhaniye Belediyesi, Pelitköy Sahili'nde Bağlarburnu ve Gadana mevkilerine 60 bin metrekare rekreasyon alanı kazandırdı. Zeytin ağaçlarının altında doğal sahil olanağını vatandaşlara sunan Burhaniye Belediyesi, binlerce turisti ilçede ağırlıyor.

19.02.2024 18:24  Güncelleme: 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye Belediyesi, Pelitköy Sahili'nde Bağlarburnu ve Gadana mevkilerine 60 bin metrekare rekreasyon alanı kazandırdı. Zeytin ağaçlarının altında doğal sahil olanağını vatandaşlara sunan Burhaniye Belediyesi, binlerce turisti ilçede ağırlıyor.

Burhaniye Belediyesi, sahillerin yanı sıra yeşil alan ve sosyal donatılarla kente olan ilgiyi artırıyor. Sahilleri yalnız denize girmek için değil piknik, mesire ve donatı alanlarıyla da zenginleştiren Belediye, Öğretmenler Mahallesi'nde yaptığı sahil yolunu da Burhaniyelilerin hizmetine açtı. Yıllarca sahilin kapalı kalması ve tek taraflı trafiğin verdiği sıkıntıya kökten çözüm getiren ekipler, bin 500 metre uzunluğunda Öğretmenler sahil bandını parke taşlarla iki şeritli yola çevirip, bir şeritte de otopark alanları oluşturdu.

İlçenin sahillerini yürüyüş ve bisiklet yolları ile donatan çalışmalara da imza atan Burhaniye Belediyesi, Özgürlük ve Demokrasi Parkları başta olmak üzere ilçeye kısa zamanda 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Pelitköy, Zeytin, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi Pelitköy Sahili'nde Rekreasyon Alanı Oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:19:07. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye Belediyesi Pelitköy Sahili'nde Rekreasyon Alanı Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement