Burhaniye'de "06.06.2026" Yoğunluğu: Bir Günde 17 Çift Evlendi - Son Dakika
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Burhaniye'de "06.06.2026" Yoğunluğu: Bir Günde 17 Çift Evlendi

07.06.2026 00:26  Güncelleme: 00:38
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, '06.06.2026' özel tarihini tercih etti. Normalde günde 7-8 nikah kıyılan ilçede, bu özel tarihte 17 çift dünyaevine girdi. Kimi çiftler ayrıca akşam saat 18.00'i seçerek anlamı pekiştirdi.

(BALIKESİR) -Haber: Sefer TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, "06.06.2026" tarihini tercih etti. Normalde günde 7-8 nikahın kıyıldığı ilçede, özel tarihte 17 çift dünyaevine girdi.

Burhaniye Belediyesi Evlendirme Birimi'ne başvurarak aylar öncesinden randevu alan çiftler, 6 Haziran 2026 tarihinde nikah masasına oturdu. Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

ÖZEL TARİH İÇİN AKŞAM 18.00'İ TERCİH ETTİLER

Özel günde nikah kıydıran Erhan Çakar, "06.06.2026 akşam saat 6'da nikahımız kıyıldı. 6 yıl aradan sonra bugünü seçmemizin önemi buydu. Teşekkür ederim" dedi.

Banu Çakar ise "Tarih özel bir tarih. Özellikle bu tarihi seçtik. 06.06.2026 dışında ekstradan akşam da 6'yı tercih ettik. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK NİKAH SAYISI İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Burhaniye Belediyesi Nikah Memuru Serkan Korkmaz da özel gün nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek, "Normalde günde 7-8 nikah kıyarken, bugün 06.06.2026 tarihinde gençlerimizin bugünü tercih etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu. Bugün 17 nikah kıydık. Vatandaşlarımız da memnun. Belediyemizin ve başkanımızın hizmetlerinden, nikah salonumuzdan memnunlar. Biz de gençlerimizi kutluyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de '06.06.2026' Yoğunluğu: Bir Günde 17 Çift Evlendi - Son Dakika

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