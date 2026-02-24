Burhaniye'de Akşam Ezanı Üç Dakika Erken Okundu, Açıklamalar Kafaları Karıştırdı - Son Dakika
Burhaniye'de Akşam Ezanı Üç Dakika Erken Okundu, Açıklamalar Kafaları Karıştırdı

24.02.2026 12:31  Güncelleme: 14:07
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde akşam ezanının 3 dakika erken okunması sonucu birçok vatandaş oruçlarını erken açarken, din görevlileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Müftü, oruçların geçerli olduğunu belirtti.

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dün 3 dakika erken okunan akşam ezanı, çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden oldu. Bazı din görevlileri, erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonrası bir gün oruç tutması gerektiğini anlatırken, Gömeç Müftüsü Mehmet Ali Bal, ezanın temkin vakti içinde okunması dolayısıyla orucun tekrarına gerek olmadığını söyledi.

Burhaniye'de dün akşam ezanın 3 dakika erken okunması çok sayıda ilçe sakininin erken oruç açmasına neden olurken, yapılan açıklamalar da kafaları karıştırdı.

Burhaniye Kocacami'de saat 19.00'da ezanı okumaya başlayan görevli yanındakilerin uyarması zerine ezanı yarıda keserken, ezan sesini duyan belediye görevlisi de topu ateşledi. Bu arada çok sayıda vatandaş orucunu açtı. Ezanın 3 dakika sonra tekrar okunmasıyla hata ortaya çıktı.

Çok sayıda vatandaş müftülüğü ararken, bazı din görevlileri erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonunda bir gün oruç tutması gerektiğini anlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Balıkesir, Burhaniye, Müftü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Akşam Ezanı Üç Dakika Erken Okundu, Açıklamalar Kafaları Karıştırdı - Son Dakika

