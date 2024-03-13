Burhaniye'de Eski Halı ve Kilimler Ekonomiye Kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burhaniye'de Eski Halı ve Kilimler Ekonomiye Kazandırılıyor

Geniş Video İzle

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Çağatay Bayramoğlu ve Mehmet Bozok, köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri ekonomiye  kazandırıyor. Halı ve kilimleri toz dolabında temizleyen Bayramoğlu ve Bozuk, onarılamayacak olanları keserek kırlent yapıyor.

13.03.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Çağatay Bayramoğlu ve Mehmet Bozok, köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri ekonomiye  kazandırıyor. Halı ve kilimleri toz dolabında temizleyen Bayramoğlu ve Bozuk, onarılamayacak olanları keserek kırlent yapıyor.

Balıkesir'in Bostancı Mahallesi'nde eski kilim ve halı işi yapan Çağatay Bayramoğlu ve Mehmet Bozok, eski halı ve kilimleri ekonomiye  kazandırıyor. Bayramoğlu ve Bozok, eski kilim ve halılardan neler yaptıklarını anlattı. Bayramoğlu, şunları söyledi:

"7-8 senedir bu işi yapmaktayız.  Köylerden topladığımız halıları toz dolabına atıp tozlarını temizliyoruz. Revize edilecek halıları revize ediyoruz. Kurtarmayacak halıları da kesip kırlent yapıyoruz. Turistler bu kırlent ve bu kilimlere oldukça fazla ilgi gösteriyor. Bunlar el dokuması olduğu için değerli. Kıymetli şeyler  bunlar. Bunların her biri sanat eseri olarak oldukça kaliteli ve güzel şeyler. Yün bunlar, tamamen doğal. Evlerde genelde plastik naylon halılar kullanılıyor ama, yün halıların kullanılmasını biz tercih ederiz. Bunları da elimizden geldiğince tanıtıp anlatmaya çalışıyoruz."

Emekli öğretmen Mehmet Bozok da "Halıcı bir köyde büyüdüm yetiştim. Onun için bu halılarla hiç bağım kesilmedi. Emekli olduktan sonra da yine bu işin içindeyim. Arkadaşlarla birlikte bu işi yürütüyoruz. Halılardan bu şekilde kırlent yapıp, yelekler yapıp değerlendirmeye çalışıyoruz. Değerlendirilmesini istiyoruz. Kendim de bazen köylerden gelen haberler üzerine köylere gidip alıyorum. Onlarla takas yoluyla ticarette yapıyoruz. Her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Burhaniye\'de Eski Halı ve Kilimler Ekonomiye Kazandırılıyor
Kaynak: ANKA

Mehmet Bozok, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Eski Halı ve Kilimler Ekonomiye Kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:54:48. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Eski Halı ve Kilimler Ekonomiye Kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement