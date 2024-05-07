Burhaniye'de Güvenlik Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burhaniye'de Güvenlik Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Burhaniye\'de Güvenlik Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Burhaniye ilçesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) görevli olan Muhammet Yavaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Yavaş'ın cenazesi Börezli mezarlığında defnedilecek.

07.05.2024 14:29  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye ilçesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) güvenlik görevlisi olarak görev yapan Muhammet Yavaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Yavaş'ın cenazesi ikindi namazının ardından Börezli mezarlığında toprağa verilecek.

Burhaniye'de yaklaşık 10 yıldır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kadrosunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Yavaş, Börezli Mahallesi'ndeki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir çocuk babası genç adamı yatağında hareketsiz gören eşi, ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibi Yavaş'ın öldüğünü belirledi. Muhammet Yavaş'ın zamansız ölümü ailesini, komşularını ve BAÇEM çalışanlarını üzdü. Yavaş'ın cenazesi Börezli Mahalle mezarlığında toprağa verilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Balıkesir, Güvenlik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Güvenlik Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı Yeşil sahalar bunu da gördü! Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı
15:47 Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33’ncü turda da hiçbir aday seçilemedi Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 16:24:34. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Güvenlik Görevlisi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement