Burhaniye' de hacı adayları uğurlandı - Son Dakika
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Burhaniye' de hacı adayları uğurlandı

14.06.2022 12:39
Burhaniye' de hacı adayları uğurlandı

Burhaniye ilçesinde, yılın ilk hac kafilesi törenle uğurlandı.

Burhaniye ilçesinde, yılın ilk hac kafilesi törenle uğurlandı. Kocacami önünde düzenlenen uğurlama törenine Müftü Mustafa Ali Işık, Müftülük Şube Müdürü Ali Rıza Akgün ile din görevlileri ve hacı adaylarının yakınları katıldı.

Burhaniye'de pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı. Koca cami önünde Müftü Ali Işık'ın duasının ardından araçlara binen hacı adayları, Koca Seyit Hava Limanında kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama töreninde dua yapan Müftü Mustafa Ali Işık, Pandemi sonrası ilk hac kafilesini uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Müftü, vatandaşların Koca Seyit Havalimanından havalanan uçakla Mekke'ye ineceklerini anlatırken, hayırlı yolculuklar diledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının Burhaniye'deki ilk hac kafilesi yola çıkarken, Koca Cami önünde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı hacı adayları yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşı döktü. - BALIKESİR

Burhaniye' de hacı adayları uğurlandı
Burhaniye' de hacı adayları uğurlandı

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Kaynak: İHA

Ali Işık, Müftü, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye' de hacı adayları uğurlandı - Son Dakika

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