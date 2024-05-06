Burhaniye'de Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor

Yerel

Burhaniye ilçesinde, Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor.

Burhaniye'de Karınca Deresi kenarına gelen vatandaşlar dilek tutup dereye taş attı.

Öğrencilerden Muhammet Enes Malkoç, "Bugün dereye taş atmaya geldim. Derslerimizin iyi olmasını bekliyorum. Ablalar, teyzeler geliyordu ben de geldim" dedi.

Bilal Tonga da, "Derslerimde çok başarılıyım. Okula gidiyorum. Taş atmaya geldik dereye" diye konuştu.

Yetişkinlerden Yakup Kara da, "Yıllardan beri yaşatılan bir gelenek. Aynı geleneği sürdürmeye devam ediyoruz bu şekilde" dedi. - BALIKESİR