Burhaniye'de Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Burhaniye'de Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor. Vatandaşlar dilek tutmak için Karınca Deresi kenarına gelerek taş attı. Öğrenciler ve yetişkinler, geleneği sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

06.05.2024 13:56
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Burhaniye ilçesinde, Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor.

Burhaniye'de Karınca Deresi kenarına gelen vatandaşlar dilek tutup dereye taş attı.

Öğrencilerden Muhammet Enes Malkoç, "Bugün dereye taş atmaya geldim. Derslerimizin iyi olmasını bekliyorum. Ablalar, teyzeler geliyordu ben de geldim" dedi.

Bilal Tonga da, "Derslerimde çok başarılıyım. Okula gidiyorum. Taş atmaya geldik dereye" diye konuştu.

Yetişkinlerden Yakup Kara da, "Yıllardan beri yaşatılan bir gelenek. Aynı geleneği sürdürmeye devam ediyoruz bu şekilde" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor - Son Dakika

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