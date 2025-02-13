Burhaniye'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Önemli Adım - Son Dakika
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Burhaniye'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Önemli Adım

Burhaniye\'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Önemli Adım

Burhaniye'de, deprem riski ve riskli yapılar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve ilgili yetkililer, riskli yapıların tespiti için saha incelemelerine başladı.

13.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:45
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Burhaniye'de kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde önemli bir adım atıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in de katıldığı toplantıda vatandaşlar, deprem riski ve riskli yapılar hakkında bilgilendirildi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı İlknur Bozoklu ve ilgili yetkililer katıldı. Toplantının ardından yetkililer, saha incelemeleri gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi teknik ekipleri, ilçedeki riskli yapıların tespitine yönelik çalışmalara başladı. Çalışmalara, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Demir, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Bozkurt ve Aşkıbirce Uzkurt ile ilgili daire müdürleri de katıldı.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Demir, "Riskli yapıların tespiti için Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri gerekli çalışmalara en kısa sürede başlayacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken adımları atarak toplumda depreme karşı bir bilinç oluşturmaya gayret edeceğiz" dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlı ilerlemesi için Burhaniye Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanlıkları ortak çalışmalar yürütecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında Önemli Adım - Son Dakika

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