Burhaniye'de NATO'ya Hayır Eylemi

05.04.2026 13:32
Emek ve Demokrasi Bileşenleri, Burhaniye'de NATO karşıtı eylem düzenledi ve protesto yaptı.

(BALIKESİR) - Burhaniye'de Emek ve Demokrasi Bileşenleri tarafından "NATO'ya hayır" eylemi düzenlendi.

Emek ve Demokrasi Bileşenleri öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan eylemciler, NATO karşıtı sloganlar attı, dövizler taşıdı.

Emek Partisi Burhaniye İlçe Başkanı Nafi Maraş, protestocular adına okuduğu basın açıklamasında, NATO Liderler Zirvesi'nin 6-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacağını anımsattı.

Bu toplantının Türkiye'de toplanmasına "hayır" dediklerini söyleyen Maraş, "Çünkü NATO bir ittifak değil, açık bir savaş örgütüdür" diye konuştu.

NATO'nun tarihsel rolünü eleştiren Maraş, "1950 yılından bugüne hiçbir uluslararası krizde halklar yararına tavır almamış, hiçbir müdahalesi halklara barış getirmemiştir. NATO tarihi boyunca Vietnam'dan Rusya-Ukrayna savaşına kadar tüm zamanlarda açık gizli destekleri ile savaşların uzamasına ve silah tekellerinin daha çok pazar bulmasına hizmet etmiştir" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına da değinen Maraş, "Bunun en son örneği, Amerika ve Siyonist İsrail'in başlattığı İran'ın petrollerine çökme savaşıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ülkelerinden destek istediği desteği bulamadığını hatırlatan Maraş, İran'ın kendisini koruduğunu söyledi.

"NATO dünya emekçilerinin ve halkların en büyük düşmanıdır"

Maraş, NATO'nun Türkiye'ye sağladığı güvenlik garantilerini de eleştirerek, "NATO, üyesi olduğu ülkelerin halklarına 'koruyucu bir şemsiye' olarak sunuluyor. Ama gerçekten NATO dünya emekçilerinin ve halkların en büyük düşmanıdır" dedi.

Açıklama sonrası bir süre daha slogan atan eylemciler daha sonra dağıldı.

Kaynak: ANKA

