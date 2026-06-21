Balıkesir'de Çıkan Orman Yangını Hava Desteğiyle Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Çıkan Orman Yangını Hava Desteğiyle Kontrol Altına Alındı

21.06.2026 13:13  Güncelleme: 14:28
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 2 uçak ve 6 helikopterin katıldığı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dekar alanda etkili olan yangında fıstıkçamları zarar gördü.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Taylıeli Mahallesi'ndeki orman alanında çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Burhaniye'nin turistik köylerinden Taylıeli'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla Orman Genel Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına 2 yangın uçağı, 6 yangın helikopteri ve çok sayıda yer aracı ile yüzlerce personel müdahale etti. Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili olan yangında çok sayıda fıstıkçamı zarar gördü.

Yoğun müdahale sonucu kontrol atında alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Çıkan Orman Yangını Hava Desteğiyle Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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