Burhaniye\'de bayramlaşma töreninde birlik vurgusu

28.05.2026 16:12  Güncelleme: 16:14
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapılan geleneksel resmi bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Şehit Turhan Bayraktar Parkındaki bayramlaşma törenine Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başsavcı Turgay Osman Taş, Jandarma Komutanı yarbay Ünal Bayhan, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Cezaevi Karakol komutanı üsteğmen Engin Demir, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Belediye Ali Kemal Deveciler, "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da birlikteyiz. Bayramlar birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. Bayramın, ülkemiz ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah ülkemiz bu ekonomik krizden en kısa zamanda kurtulur. Bir dahaki bayrama, emekliler, işçiler ve memurlarımız daha iyi şekilde motive olmuş şekilde gireriz. Ben hepinizin bayramını kutluyorum" dedi Kaymakam Cumali Atilla da, "Bugün bayramda birlikteyiz. Ben öncelikle bizi bu bayrama kavuşturan yüce Rabbimize hamd-ü sena ediyorum. Şükürler olsun ki böyle bir bayrama kavuşturdu. Ben bayramın, aziz milletimize, ülkemize, İslam dünyasına, mazlum coğrafyalara ve tüm insanlığı barış, sağlık, huzur mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve samimiyetimizi daim eylesin. Her gününüz bayram tadında geçsin. En güzel günler sizlerin olsun. Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
