Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sokakları göle çevirirken, araçlar ve evler su altında kaldı. Belediye ekipleri gece boyunca tıkanan menfezleri açmak için çalıştı.
Haber: Sefer TALAY
(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, sokakları adeta göle çevirdi.
Burhaniye'de saat 02.00 sıralarında başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri tıkanan menfezleri açmak için gece boyunca seferber oldu.
İlçede bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.
Yetkililer, ilçede metrekareye 44 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
11.11.2025 12:21:39
SON DAKİKA: Burhaniye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika