Pelitköy'de halk sahili için eylem yaptı - Son Dakika
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Pelitköy'de halk sahili için eylem yaptı

02.07.2026 13:04  Güncelleme: 13:54
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi sahilindeki bir alanın özel bir şirket tarafından kullanıldığı iddiasıyla mahalle sakinleri basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Aylin Tokyay, "Kaçak yapıların yıkılmasını ve sahilin tekrar halka açılmasını bekliyoruz" dedi.

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi sahilindeki bir alanın özel bir şirket tarafından kullanıldığı iddiasıyla mahalle sakinleri basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Aylin Tokyay, "Kaçak yapıların yıkılmasını ve sahilin tekrar halka açılmasını bekliyoruz" dedi.

Pelitköy Mahallesi İçmeler mevkisinde bir araya gelen protestocuların eylemine Eyleme Burhaniye Halk İnisiyatifi üyeleri de destek verdi.

Yurttaşlar, "Pelitköy sahili halkındır", "Pelitköy'de otel istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Aylin Tokyay, kıyı kullanımına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Geçen yılki girişimleri sonucunda otel inşaatı hazırlığı kapsamında platformun kaldırıldığını ve Burhaniye Belediyesi tarafından verilen bazı izinlerin iptal edildiğini söyledi.

SAHİLİN YENİDEN HALKIN KULLANIMINA AÇILMASI TALEBİ

Tokyay, kıyı kullanımına ilişkin davada mahkemenin yürütmenin durdurulması talebine yönelik değerlendirmesini beklediklerini belirterek, "Kaçak yapıların yıkılmasını ve sahilin tekrar halka açılmasını bekliyoruz. Umutluyuz, kıyımız geçişe açılarak talandan ve çirkin yapılaşmadan kurtulacak. Tüm bunların hep birlikte takipçisi olacağız" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon imar planının uygulanmasını talep eden Tokyay, planın hayata geçirilmemesinin hukuki sorumluluk doğurduğunu savundu.

Sözlerine devam eden Tokyay, "Hiçbir site ya da işletme ecrimisil ödeyerek kıyıya şezlonglar dizmek ve halkı, kendisinin saydığı sahillerden çıkartmak hakkına sahip değildir. Buna izin vermeyeceğiz. Tüm sahiller Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının öz malıdır. Burhaniye Belediyesi'nin tüm yetkililerini, iş birliğine ve sosyal belediyecilik anlayışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Pelitköy'de halk sahili için eylem yaptı - Son Dakika

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