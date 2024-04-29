Burhaniye'de SMA hastası bebek için Modifiyeli Otomobil Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Burhaniye'de SMA hastası bebek için Modifiyeli Otomobil Festivali düzenlendi

Burhaniye\'de SMA hastası bebek için Modifiyeli Otomobil Festivali düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, gençler, SMA hastası Aren İlhan bebek için Modifiyeli Otomobil Festivali düzenledi. Festivale yaklaşık 500 araç katılırken, toplanan paranın Aren bebeğin tedavisinde kullanılacağı açıklandı.

29.04.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
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Burhaniye ilçesinde, gençler, SMA hastası Aren İlhan bebek için Modifiyeli Otomobil Festivali düzenledi. Edremit yolundaki eski Pancar deposu alanında düzenlenen festivale yaklaşık 500 araç katılırken, toplanan paranın Aren bebeğin tedavisinde kullanılacağı açıklandı.

Burhaniyeli gençlerin, Dincer İlhan'ın SMA hastası oğlu Aren İlhan yararına düzenlediği Modifiyeli Otomobil Festivali ilgi gördü. Festivale, Burhaniye'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de araçlar katıldı. Festivale, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ile Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban da katıldı. Aren bebek için unutulmaz bir dayanışma örneği gösteren gençler, takdir topladı. Festival boyunca toplanan paraların Aren bebeğin tedavisinde kullanılacağı kaydedildi. Anlamlı katkılar Aren bebeğin tedavisi için umut olurken, baba Dinçer İlhan, Burhaniyeli gençler ile Başkan Vekili Tarık Erdil ile Başkan yardımcısı Oktay Erbalaban ve destek olan herkese teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de SMA hastası bebek için Modifiyeli Otomobil Festivali düzenlendi - Son Dakika

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