Burhaniye\'de Sünnet Şöleni: 21 Çocuk Erkekliğe Adım Attı

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Burhaniye ilçesinde, 34. Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen toplu sünnet şöleninde 21 çocuk erkekliğe adım attı. Ören Ayaklı Kır Bahçesinde düzenlenen etkinlikte, sünnet olan çocuklara, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve meclis üyeleri tarafından çeyrek altın takılırken, birer de kitap hediye edildi.

Ayaklı Kır Bahçesinde, tören öncesi Kadir Özdemir, Ali Osman Aydoğdu ve Halil İbrahim Çetin tarafından Kur'an, mevlit ve ilahiler okunurken, çocuklar için illüzyon gösterileri de yapıldı. Tören sırasında yaşanan fırtına ve yağmur katılımcıları telaşlandırdı. Podyuma çıkan sünnet çocuklarına, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve meclis üyeleri tarafından çeyrek altın takılırken, birer de çocuk kitabı hediye edildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, adını vermek istemeyen sponsora teşekkür etti. - BALIKESİR