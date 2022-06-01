Burhaniye'de üniversiteli gençlerin ulaşım çilesi - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye'de üniversiteli gençlerin ulaşım çilesi

01.06.2022 14:32
Burhaniye'de üniversiteli gençlerin ulaşım çilesi

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ikinci öğretim öğrencileri ulaşım sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ikinci öğretim öğrencileri ulaşım sorununa çözüm bulunmasını istedi. Sorunun çözümü için kaymakama ve belediyeye gittiklerini anlatan öğrenciler, yollarda saatlerce araç beklediklerini söylediler.

Orjan'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu Muhyiddin-i Rumi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, akşam saatlerinde okul çıkışlarında Ören Altınyol kavşağında saatlerce araç beklerken, sorunun çözümü için destek beklediklerini söyledi. Akşam saatlerinde okuldan çıktıklarını anlatan öğrencilerden Mehmet Yaldız, "Her akşam burada araç bekliyoruz. Bazı insaflı vatandaşlar bizi araçlarına alıyorlar. Özellikle kış aylarında büyük sıkıntı çekiyoruz. Kaymakamlığa ve belediyeye gidip derdimizi anlattık. Ama çözüm olmadı. Büyüklerimizden çözüm bekliyoruz" dedi. 3 yıldır Burhaniye' de olduğunu anlatan Feryat Gencel de, "Her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Yurdumuz buraya 6 kilometre uzaklıkta. Onun için yaya gitmek çok zor. Soruna çözüm bekliyoruz" dedi. Öğrencilerin durumuna üzüldüğünü anlatan Mustafa Karabıyık da, "Bu gençleri her akşam burada araba beklerken görüyoruz. Yardımcı olmak lazım" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de üniversiteli gençlerin ulaşım çilesi
Burhaniye'de üniversiteli gençlerin ulaşım çilesi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Feci kaza ucuz atlatıldı Feci kaza ucuz atlatıldı Direksiyon hakimiyetini yitirdi, araç dükkana girdi Direksiyon hakimiyetini yitirdi, araç dükkana girdi
Kaynak: İHA

Yurtlar Kurumu, Tragger, Kredi, Ören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de üniversiteli gençlerin ulaşım çilesi - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
13:13 Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı?
13:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler...
12:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Erdoğan'dan salondaki partililere tepki: Ağlanacak bir durum var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:39:47. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'de üniversiteli gençlerin ulaşım çilesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement