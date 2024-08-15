Burhaniye\'de Yaz Kur\'an Kurslarına Katılan Çocuklar Camilere Akın Etti

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Burhaniye ilçesinde, Yaz Kur'an Kurslarının başlamasıyla camiler çocuklarla adeta çiçek açtı. Kurslara katılan çocukların namazlarda da camilere gelmesi cemaati sevindirdi.

Burhaniye de Kocacami de imam Mustafa Aydoğdu ve müezzin İsmail Baydemir'in öncülüğünde devam eden kursa 60 çocuk katılırken, bazı çocuklar namazlarda da camileri boş bırakmadı. Çocukların cemaati sevindirdiğini anlatan imam Mustafa Aydoğdu. "Kurslarımıza 60 çocuğumuz katılıyor. Bu çocuklarımızdan bazıları namazlara da geliyorlar. Ön saflarda yer alan bu çocuklarımız bizleri sevindiriyorlar. Camimiz çocuklarla çiçek açtı" dedi. - BALIKESİR