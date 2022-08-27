Burhaniye'de Emniyet Müdürü Kartal görevine başladı - Son Dakika
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Burhaniye'de Emniyet Müdürü Kartal görevine başladı

27.08.2022 15:03
Burhaniye'de Emniyet Müdürü Kartal görevine başladı

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş'ın İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Metin Kartal atandı.

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş'ın İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne Metin Kartal atandı. Gören İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen Kartal yeni görevcine başlarken, ilçedeki kurumları ziyaret etmeye başladı.

Burhaniye'de Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş'ın, Edremit Körfezindeki ilçelerden sorumla İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanmasıyla boşalan göreve Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal atandı. İlçedeki görevine başlayan Kartal, işe hızlı başladı. İlçedeki kurumları ziyaret etmeye başlayan Müdür Kartal, vatandaşların huzur ve güvenliği için ekip arkadaşları ile birlikte çalışacaklarını söyledi. İzmir'in Çiğli, Karşıyaka, Menemen ve Bergama İlçelerindeki görevinin ardından Gören'e atanan Kartal, şimdi de Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü oldu. Göreve başladığı ilk gün emniyet birimlerini dolaşan Müdür Metin Kartal, bir taraftan da ilçedeki kurumları ziyaret etmeye başladı. Asayişin sağlanması için vatandaşın desteğinin önemli olduğunu anlatan Kartal, vatandaşların şahit oldukları her türlü olumsuzluğu bildirmelerini istedi. Kapısının her zaman açık olacağını anlatan İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, " Burhaniye bir turizm ilçesi. Şu anda da ilçede yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşımızın huzuru ve güveni için elbirliği ile çalışacağız. Çalışmalarımız da vatandaşımızın desteği çok önemli. Onun için vatandaşlarımız 24 saat bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın gördükleri her türlü olumsuzluğu bize bildirmelerini bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Burhaniye, Hisarcık, Edremit, Kartal, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Emniyet Müdürü Kartal görevine başladı - Son Dakika

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