Burhaniye Kent Konseyi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Burhaniye Kent Konseyi Genel Kurulu Yapıldı

Burhaniye Kent Konseyi Genel Kurulu Yapıldı

Burhaniye'de yerel seçimlerin ardından Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı. Hasan Metin başkanlığa seçildi.

08.07.2024 09:38  Güncelleme: 09:39
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Burhaniye'de yerel seçimlerin yapılmasının ardından ilk 3 ay içerisinde işlerlik kazanması gereken Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa Hasan Metin seçildi. Burhaniye Belediyesi Meclis salonunda yapılan genel kurula ilginin fazla olduğu gözlenirken, seçime tek liste olarak gidildi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Divan başkanlığına Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Divan Katipliğine ise İbrahim Pabuçcuoğlu ve Sezer Arkan seçildi.

Deveciler, Kent Konseyinin seçimlerin yapılmasının ardından 3 ay içerisinde yeni yönetimin belirlenmesi gerektiği söyledi. 2+3 yıl olarak yapılan seçimlerin yerel yönetimler için önemli olduğunun altını çizdi. Burhaniye kent Konseyinin 2007 yılında kurulduğu ve kurulduğu zamandan itibaren bugüne kadar özellikle 2009 yılından sonra aktif olarak çalıştığını söyleyen Başkan Ali Kemal Deveciler, geçen 5 yılda kent konseyi yönetim ve üyelerinin üstlendiği bu görevi layığı ile yerine getirdiklerini belirtti. Deveciler "Eski yönetimin görevinin sona ermiş olmadığını aksine nefes aldığımız bu kenti çağdaş bir kent seviyesine çıkarmakta her bir üyenin ve her bir vatandaşın sorumluluğunda olduğunu belirterek seçilen yeni yönetimin yükünün her zamankinden daha ağır olacağını çünkü nefes aldığımız bu kenti hep birlikte güzelleştirecek ve hep birlikte yöneteceğiz." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin ise yaptığı konuşmada, "29 Mart yerel seçimlerinde belediyemizi beş yıl daha yönetmek için halkımız Sayın Ali Kemal Deveciler ve yönetimine bir kez daha yetki verdi. Bu yetkiyi daha önceki dönemde de olduğu gibi kentimizin temel ihtiyaçlarını, hemşerilerimizin taleplerini, çağın ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartların gerekliliklerini ön planda tutarak, kentimiz çağdaş, huzurlu, temiz ve düzenli bir kent haline getirmek için çalışacağı konusunda inancımız tamdır. Bunun kanıtı halkımızın bir kez daha kenti idare etme yetkisini Başkanımız Sayın Ali Kemal Deveciler ve ekibine emanet etmesidir. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Kent Konseyi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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