Burhaniye'de Orman İşletme Şefliği binası yıkılacak - Son Dakika
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Burhaniye'de Orman İşletme Şefliği binası yıkılacak

Burhaniye\'de Orman İşletme Şefliği binası yıkılacak

Burhaniye ilçesinde yıllardan beri kullanılan Orman İşletme Şefliği binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak. Şef Turgay Aymaz, binanın boşaltılacağını ve şefliğin yeni bina yapılana kadar konteynerde hizmet vereceğini belirtti.

28.02.2024 14:00
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Burhaniye ilçesinde, yıllardan beri Orman İşletme Şefliği olarak kullanılan bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak. Binanın, önümüzdeki günlerde boşaltılacağını kaydeden Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, şefliğin yeni bina olana kadar konteyner de hizmet vereceğini söyledi.

Burhaniye'de 1956 yılında hizmete giren Orman İşletme Şefliği binası depreme dayanıksız çıktı. Binanın yıkımı için hazırlık yapılırken, bahçeye konteynerler kondu. Hizmet binası ve lojmanların yıkılacağını kaydeden Şef Turgay Aymaz, "Yapılan incelemedi depreme dayanıksız çıkan hizmet binası ile lojmanların yıkımına karar verildi. Bahçeye konteynerler yerleştirdik. Bina yapılana kadar burada hizmet vereceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Orman İşletme Şefliği binası yıkılacak - Son Dakika

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