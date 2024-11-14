Büro Memur-Sen: "Doğum sonrası kadınlara tanınan ücretsiz izin hakkının bir yılı yüzde 50 ücretli olsun" - Son Dakika
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Büro Memur-Sen: "Doğum sonrası kadınlara tanınan ücretsiz izin hakkının bir yılı yüzde 50 ücretli olsun"

Büro Memur-Sen: "Doğum sonrası kadınlara tanınan ücretsiz izin hakkının bir yılı yüzde 50 ücretli olsun"

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), doğum sonrası kamu görevlilerine tanınan ücretsiz izin hakkının ilk bir yılının yüzde 50 ücretli olarak uygulanmasını talep etti.

14.11.2024 13:28
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Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), doğum sonrası kamu görevlilerine tanınan ücretsiz izin hakkının ilk bir yılının yüzde 50 ücretli olarak uygulanmasını talep etti.

Büro Memur-Sen, doğum sonrası kadın kamu görevlilerine tanınan ücretsiz izin hakkının ilk bir yılının yüzde 50 ücretli olarak uygulanmasını istedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büro Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Arife Topçuoğlu, mevcut uygulamayla kadın memurlara çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni verildiğini hatırlatarak, "Asgari 8, azami 13 hafta olan bu izin sonrası da ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat de süt izni verilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak iki yıla kadar ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır. Ancak doğum sürecindeki toplam üç ay olan ücretli izin sonrası kullanılacak ücretsiz izinler aileleri ekonomik olarak etkilemektedir. Bir anda gelir kaybına uğrayan aileler, ya çocuklarının gelişimine katkı sunamayıp çalışmayı tercih etmekte ya da bu durumu düşünerek çocuk yapmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğinin bugünün çocukları ve gençlerine emanet olduğunu belirten Topçuoğlu, "Günümüzdeki genç nüfusun azlığı ve azalmaya devam etmesi, üzerinde düşünülmesi ve çalışılması gereken büyük bir konudur. Gençlerin evliliğe ve çocuk yapmaya teşvik edilmesi bu açıdan büyük bir öneme haizdir. Bu yönde devletimizin evliliği teşvik için başlattığı evlilik kredisi uygulamasını takdirle karşılıyoruz. Bu uygulamanın doğum sonrası kullanılacak bir yıllık ücretsiz izin yerine, ilk bir yıllık sürenin yüzde 50 ücretli olarak kullandırılması uygulamasıyla daha da ileri götürülmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"Talebimiz kazanıma dönüşünceye kadar konunun takipçisi olacağız"

İsteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ileteceklerini belirten Topçuoğlu, "Talebimiz kazanıma dönüşünceye kadar konunun takipçisi olacağız. Ailenin huzuru, çalışma verimliliğinin artması çalışan memnuniyetiyle mümkün olmaktadır. Bu talebin karşılanmasıyla inanıyoruz ki kadınlarımızın çalışma hayatına katılımı artacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büro Memur-Sen: 'Doğum sonrası kadınlara tanınan ücretsiz izin hakkının bir yılı yüzde 50 ücretli olsun' - Son Dakika

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